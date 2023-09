Palermo, l’Asp: “Non ci sono risonanze nei magazzini”

La replica al deputato La Vardera

PALERMO – L’Asp di Palermo replica al deputato regionale Ismaele La Vardera sulla risonanza magnetica inutilizzata all’ex ospedale Pisani. “In riferimento alle dichiarazioni dell’onorevole Ismaele La Vardera riportate dagli organi di stampa, si comunica che non risultano nei magazzini, né dell’ex ospedale Pisani, né in altri ospedali dell’Asp di Palermo, apparecchiature di risonanza magnetica”, scrivono in una nota i vertici dell’Asp.

La puntualizzazione

“Esiste solo un’aggiudicazione di una risonanza magnetica per l’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese. L’apparecchiatura non è stata ancora ordinata, né installata o consegnata – e quindi non è stata pagata – in quanto i locali destinati alla sua allocazione, nonostante il sopralluogo effettuato a suo tempo dalla ditta aggiudicataria, in corso d’opera non sono risultati utilizzabili”, dicono. “L’ufficio tecnico è intervenuto con nuova progettazione su altri locali. Le procedure sono in corso”, aggiungono.

Il caso sollevato all’Ars

Il deputato di Sud chiama Nord nel corso della seduta dell’Ars di martedì aveva detto: “È gravissimo che la Volo non era al corrente del fatto che in via Gaetano La Loggia, all’ex ospedale Pisani, nei magazzini ci sia un’apparecchiatura per la risonanza magnetica pagata con i soldi pubblici quasi 850 mila euro e mai utilizzata”. La Vardera aveva preannunciato la volontà di andare a sporgere denuncia in Procura.