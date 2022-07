Palermo, l’Asp rimodula giorni e orari dei vaccini Covid

La nuova organizzazione consente di andare incontro alle esigenze dell’utenza

PALERMO – L’Asp di Palermo ha rimodulato gli orari e i giorni di apertura al pubblico dei servizi dedicati, sia agli screening di massa con tamponi antigenici in modalità drive in, sia per le vaccinazioni anticovid.

A Palermo nel presidio di Villa delle Ginestre, in via Castellana, la struttura dedicata alle somministrazioni del vaccino opererà mercoledì (ore 15-20), giovedì (ore 9-14) e venerdì (15-20).

In provincia le vaccinazioni verranno somministrate in 9 sedi: a Cefalù in via Aldo Moro (“Ospedale Vecchio”) il mercoledì e sabato (ore 9-14); a Partinico nei locali dell’ex Pretura il martedì, giovedì e venerdì (ore 8.14); a Corleone nel Centro Unificato Vaccinazioni di Piazzale Danimarca il martedì (8-13); a Bagheria in Piazzetta Liszt 14 il martedì, mercoledì e venerdì (9-14); a Lercara Friddi in via Salvo D’Acquisto il lunedì e mercoledì (14-18); a Termini Imerese nel centro vaccinale dell’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione il mercoledì e sabato (a partire dalla prossima settimana dalle 9 alle 14); a Misilmeri nel Centro vaccinale dell’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione il mercoledì e sabato (ore 9-14); a Petralia Sottana nel centro vaccinale il lunedì (ore 8-14) e giovedì (14-17.30); a Carini nel centro commerciale Poseidon il sabato per gli adulti (ore 12-18), mentre per le vaccinazioni pediatriche il 2^ e 4^ sabato del mese (ore 8-12). Per quanto riguarda i drive in per il tampone rapido saranno attivi 2 servizi a Palermo e 7 in provincia. In città la sinergia tra Casa del Sole e Villa delle Ginestre consente di coprire l’intera settimana (ad eccezione della domenica).

La nuova organizzazione prevede l’apertura di Villa delle Ginestre lunedì (ore 9-14) e martedì (ore 15-20), mentre Casa del Sole mercoledì (ore 14-19), giovedì (ore 9-14); venerdì (ore 14-19) e sabato ore 9-14). In provincia saranno attivi i Drive In di: Partinico (ex Pretura) martedì e giovedì (ore 9-14); Corleone (Piazzale Danimarca) lunedì e giovedì (ore 9-14); Bagheria (Poliambulatorio di Porticello) lunedì e giovedì (ore 15-20); Lercara Friddi (via Salvo D’Acquisto) venerdì (ore 9-14); Misilmeri (Zona Industriale) lunedì e giovedì ore 9-14); Carini (Centro commerciale Poseidon) lunedì e giovedì (ore 9-14) e Cefalù (stadio Santa Barbara) mercoledì e sabato (9-13).