Palermo, arrestato il boss latitante Giuseppe Auteri FOTO – VIDEO

Era in fuga da due anni

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato il boss Giuseppe Auteri, 50 anni, latitante dal 2022. L’indagine sul capomafia palermitano di Porta Nuova, è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia. Autieri era riuscito a sfuggire al blitz, denominato “Vento”, scattato dopo l’omicidio del boss Giuseppe Incontrera.

Il giovane boss era diventato ufficialmente latitante il 6 luglio di due anni fa, nella notte in cui i carabinieri sono andati a bussare alla porta della sua abitazione durante il blitz denominato “Vento”. Già dal precedente mese di settembre, però, nessuno sapeva più nulla di lui. Nemmeno i parenti e gli amici che andarono a chiedere informazioni a coloro che sarebbero stati successivamente arrestati. Il fratello disse di cadere dalle nuvole. Tutta una messinscena?

Il rifugio del latitante

La latitanza di Giuseppe Auteri è finita in tugurio nella zona di via Oreto. Al civico 6 di una palazzina semi diroccata di via Giuseppe Recupero. Il boss di Porta Nuova non ha opposto resistenza, nonostante fosse armato. Non aveva via di scampo. In casa c’erano diverse migliaia di euro, la cifra complessiva deve essere ancora quantificata. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale erano sulle sue tracce da giorni. Nel pomeriggio Il blitz. Auteri era da solo in casa. Si era dato alla macchia nel luglio 2022 quando i militari del nucleo investigativo erano andati a notificargli un ordine di arresto. Era diventato un pezzo grosso a Porta Nuova, dopo aver finito di scontare una vecchia condanna per mafia. Il capomafia Tommaso Lo Presti gli aveva assegnato un delicato compito, quello di tenere la cassa del mandamento.