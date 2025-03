Palermo, lavoratori in nero e irregolarità in un cantiere: multe salate

Le sanzioni sono superiori a 40 mila euro

PALERMO – Gli ispettori della sezione di Palermo dell’Inl, nel corso di controlli nel settore della ristorazione e dell’industria, hanno scoperto 4 lavoratori irregolari su 12 in un ristorante e hanno sospeso l’attività del locale, contestando al titolare di non aver provveduto ai corsi di formazione e non aver fatto sottoporre i lavoratori a visite mediche. Le sanzioni irrogate ammontano a circa 34mila euro.

In una ditta di costruzioni di imbarcazioni da diporto sono state contestate diverse irregolarità in materia di salute e sicurezza, tra le quali l’assenza di locali di riposo e spogliatoi; i servizi igienici in cattivo stato di pulizia, gli estintori scarichi e privi di regolare manutenzione, il carrello elevatore utilizzato senza il possesso dell’attestato di formazione per la conduzione, l’impianto elettrico in cattivo stato di conservazione. Irrogate sanzioni per oltre 11mila euro.