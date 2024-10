Le Douaron: “Lasciare la Champions League decisione non facile”

Il francese: "I rosanero continuavano a mandarmi messaggi. Puntano alla Serie A"

Jeremy Le Douaron, nuovo attaccante del Palermo, ha parlato ai microfoni di “Sofoot.com” della sua nuova esperienza con la maglia rosanero. “Piacevolmente sorpreso! Mi sento benissimo. Sono stato davvero ben accolto dai dirigenti, dallo staff e dai giocatori. Sono arrivato in un club molto professionale, con infrastrutture eccellenti, dove tutti si prendono cura dei giocatori affinché vada al meglio”.

Le Douaron ha lasciato il Brest, in Ligue 1, e la Champions League per trasferirsi al Palermo. “So che c’era la Champions League con il Brest, quindi non è stata necessariamente una decisione facile da prendere. Ma ho ricevuto questa chiamata da Palermo all’inizio di luglio e ho davvero sentito che volevano avermi”.

“Hanno insistito sul fatto che contavano su di me per risalire e che facevo parte del futuro del club – prosegue il francese -. Un club come il Palermo, che non molla nulla fino alla fine del mercato, che continua a inviare messaggi, mi ha fatto riflettere. Soprattutto perché negli ultimi mesi a Brest, avevo forse perso questo riconoscimento che avevo potuto avere prima. E poi a 26 anni, avevo voglia di vedere qualcos’altro. Era una buona opzione per me, ma anche per la mia ragazza. Direi che era l’occasione giusta al momento giusto”.

“È sicuro che arrivo con uno status. La mia scelta ha necessariamente fatto parlare di sé all’inizio, anche perché le persone non hanno necessariamente i dettagli. L’importante è semplicemente che la mia decisione sia rispettata. Avevo bisogno di questo, di questo tipo di progetto”, ha aggiunto Le Douaron.

“Non bisogna dimenticare che siamo a Palermo, con un obiettivo ambizioso che è quello di riscoprire la Serie A. Il club, i tifosi, c’è un fervore malato, uno stadio di 30.000 persone di cui la metà è già piena un’ora e mezza prima del calcio d’inizio. Tutto è messo in atto qui per il nostro successo, in particolare dal City Football Group”, ha concluso l’attaccante.