Palermo, le rubano l’auto al Civico: la polizia la ritrova a Falsomiele

L'inseguimento in corso Tukory e il ritrovamento dell'auto dopo poche ore

PALERMO – Una donna di Prizzi (Palermo) si trovava a Palermo per accudire la madre ricoverata all’ospedale Civico. Durante le ore trascorse in corsia due ladri le hanno rubato la Fiat Panda. Un grande dolore per la donna che senza la vettura aveva grandi difficoltà a raggiungere l’ospedale ogni giorno.

Così ha chiesto aiuto ai poliziotti. Poco prima gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta Nuova avevano notato due auto una Lancia Y e una Fiat Panda percorrere la corsia preferenziale di corso Tukory. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma i conducenti hanno cercato di fuggire. E’ nato un inseguimento.

Attraverso il numero di targa i poliziotti hanno identificato proprio la Fiat Panda della donna rubata poco prima. La Lancia Y è stata bloccata in via Nissa con a bordo un giovane di 33 anni, arrestato per resistenza e denunciato per furto d’auto. L’automobilista a bordo della Fiat Panda è riuscito a fuggire.

Gli agenti del commissariato Porta Nuova dopo lunghe ricerche sono riusciti a ritrovare anche l’auto rubata in una strada nel quartiere Falsomiele e restituirla alla donna.