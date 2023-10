Palermo-Lecco, Matteo Brunori salta la rifinitura prima della partita

I rosanero preparano la sfida ai lombardi

PALERMO – Il Palermo prosegue nella preparazione atletica e tattica in vista del match contro il Lecco. Domenica, alle ore 16.15, i rosanero sfideranno la squadra neopromossa in Serie B allo stadio “Renzo Barbera”. Seconda partita consecutiva tra le mura amiche per la compagine guidata da Eugenio Corini.

Al Palermo F.C. CFA, il centro sportivo di Torretta, i rosanero questa mattina hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

L’attaccante e capitano del Palermo Matteo Brunori, però, salterà la rifinitura prepartita. In seguito ad un lutto familiare, infatti, così come fa sapere il club rosanero, nella giornata di sabato il numero 9 non sarà con i compagni e raggiungerà la squadra in ritiro direttamente in serata.