Palermo, Mancuso: “Desideravo giocare in una piazza così calda”

"Ho origini siciliane, mio nonno era della provincia di Messina"

Leonardo Mancuso, attaccante del Palermo arrivato nella sessione estiva di calciomercato, si è presentato alla stampa dal ritiro dei rosanero a Ronzone. Il centravanti arriva dal Monza e ha spiegato le sue prime impressioni dal suo approdo alla corte di Corini: ” Diciamo che fino a venticinque, ventisei anni ho giocato prevalentemente esterno d’attacco, poi mi sono spostato più al centro. Finora nella mia carriera ho fatto un po’ tutti i ruoli del reparto offensivo. Sono pronto ad interpretare quello che mi verrà chiesto. Sto cercando di ambientarmi il più velocemente possibile, sono contento di essere arrivato subito nei primi giorni ritiro – prosegue l’attaccante -. È fondamentale iniziare a costruire la stagione dal ritiro, più siamo meglio è. Ci vuole tempo per creare la giusta alchimia, sono contento di essere arrivato da subito.

“Palermo quinta città d’Italia e tifoserie calda? Era quello che desideravo, mi mancava una città così. Sono contento quindi che sia arrivata questa occasione, sentivo di volermi confrontare con una città così grande e un ambiente così caldo come Palermo. Mio nonno era siciliano, della provincia di Messina poi è andato al nord con i suoi fratelli. Mio papà non è mai riuscito nella sua vita a vedere i luoghi dove è nato il padre, anche da quel punto di vista il sangue è siculo”.

PROMOZIONE E TIFOSI

Mancuso ha già vinto un campionato di Serie B e ha anche ottenuto una seconda promozione in Serie A tramite i play-off. L’attaccante ha dunque provato a indicare cosa serve per raggiungere questo risultato: “Ci sono tanti fattori che servono per ottenere la promozione. Ci sono due strade per ottenere la promozione, quella diretta o tramite i play-off e sono situazioni diverse. Nel caso dei play-off sarà un altro mini campionato da giocare, ma cercare di rimanere nella parte alta della classifica è quello che vogliamo fare. Si inizia a costruire da subito la stagione, credo molto nell’aspetto che le vittorie vanno costruite già dai primi giorni di ritiro”.

“Durante la stagione ci sarà qualche momento meno positivo e credo che anche l’equilibrio sia un altro aspetto determinante per ottenere i risultati – prosegue Mancuso -. Fa enormemente piacere il numero di abbonati, ma non devo io presentare la piazza. Saremo noi a fare in modo che i tifosi vengano sempre numerosi allo stadio, dipende da noi fare in modo che i tifosi vengano felici allo stadio. Io spero che questa stagione sia importante da tutti i punti di vista, mi sono sempre trovato legato alle società e mi sono sempre trovato bene essendo di proprietà delle squadre. Quest’anno sono in prestito ma spero si possa costruire qualcosa in futuro. Il Barbera è uno stadio fantastico, ho avuto sensazioni incredibili. Mi ha colpito, è stato un impatto importante che non mi aspettavo come struttura. Quando sei dentro al campo fa tutto un altro effetto”.

RAPPORTO CON IL GOL E CON BRUNORI

“Sinceramente voglio parlare poco della scorsa stagione, due anni fa invece ho fatto la mia prima esperienza in Serie A da gennaio e a Monza abbiamo raggiunto l’obiettivo di squadra. Credo che oltre a Brunori siamo in tanti i giocatori bravi in avanti, credo sia importante trovare l’alchimia tra tutti i giocatori del reparto offensivo ma anche con tutti gli altri. Non si va in campo da soli. I compagni mi hanno accolto bene con quelli che mi conoscevano già, non mi hanno mandato messaggi per convincermi perché non c’era bisogno. I rigori i valuteremo nel corso della stagione, il rigorista credo continuerà ad essere Brunori. L”anno scorso ho giocato la partita di andata al Barbera, al ritorno non ho giocato quindi magari ho osservato meglio la gara. Ha disputato un’ottima partita. Numero di maglia? Il 7 è il numero che mi ha accompagnato nella maggior parte delle stagioni ed è un numero che mi piace”.