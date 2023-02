Palermo, l’esito degli esami strumentali di Nedelcearu

L’allenamento è stato svolto dall’allenatore in seconda Salvatore Lanna

PALERMO – È ripresa nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio, a Boccadifalco, la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna in casa del Sudtirol.

La seduta è stata guidata dall’allenatore in seconda Salvatore Lanna, in sostituzione di Eugenio Corini impegnato a Coverciano per la 31esima edizione della Panchina d’Oro.

I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro aerobico, sviluppi offensivi e una partita a tema.

Il difensore Ionut Nedelcearu, che nel corso della gara contro il Frosinone ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro, si è sottoposto oggi ad indagini strumentali che hanno escluso lesioni legamentose e meniscali. Il calciatore ha proseguito il percorso fisioterapico.