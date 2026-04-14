La proposta della consigliera comunale meloniana

PALERMO – “In vista dell’imminente stagione estiva, rivolgo al sindaco di Palermo una richiesta formale affinché venga emanata un’ordinanza che introduca il divieto di fumo in tutte le spiagge fruite ogni anno da migliaia di cittadini e turisti, tra cui numerose famiglie con bambini”. Lo dice la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Teresa Leto.

“La proposta nasce dall’esigenza di affrontare in maniera concreta una criticità sempre più evidente – continua il comunicato -: la presenza diffusa di mozziconi di sigaretta sull’arenile, tra le principali fonti di inquinamento costiero. I filtri delle sigarette, infatti, impiegano anni per degradarsi e rilasciano sostanze tossiche che contaminano sabbia e mare, con gravi conseguenze per l’ecosistema e la fauna marina. A ciò si aggiunge il tema della salute pubblica. In un contesto altamente frequentato da minori, la presenza di fumo passivo rappresenta un elemento di rischio che non può essere ignorato. Garantire spazi pubblici salubri e sicuri è una responsabilità imprescindibile per le istituzioni”.

“Numerose località, in Italia e in Europa, hanno già adottato provvedimenti analoghi, introducendo spiagge “smoke-free” o regolamentando il fumo attraverso aree dedicate. Si tratta di scelte che qualificano l’azione amministrativa e rispondono a una crescente sensibilità ambientale e sociale. Un intervento in tal senso rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione verso la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini e la qualità dell’offerta turistica, rafforzando l’immagine di Palermo come luogo accogliente, sostenibile e attento alle nuove esigenze della collettività. Nei prossimi giorni presenterò un ordine del giorno in Consiglio comunale con l’obiettivo di impegnare formalmente l’amministrazione ad adottare un’ordinanza che vieti il fumo su tutti gli arenili, prevedendo eventualmente spazi riservati ai fumatori, adeguata segnaletica e controlli efficaci – conclude Leto -“.