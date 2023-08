Palermo, Henderson: “Avevo bisogno di una piazza come questa”

"Mi piace vivere al Sud, qui la gente è come in Scozia"

3' DI LETTURA

PALERMO – Dopo l’esordio in maglia rosanero nella vittoria per 3-1 in trasferta ai danni della Reggiana, il nuovo centrocampista del Palermo Liam Henderson si è presentato alla stampa e ai tifosi. Idee chiare per il calciatore che arriva dalla Serie A e che ha scelto di vestire la maglia del club del capoluogo siciliano: “Quando il mio agente mi ha parlato del Palermo volevo venire subito, poi il mercato non è mai facile. Bisognava trovare l’accordo tra Empoli e Palermo, ma quando mi hanno detto che c’era l’interesse dei rosa volevo venire subito. Alla mia età avevo bisogno di una piazza come questa e dei tifosi come questi, sono veramente felice di essere qui”.

“Ho fatto un anno con Corini in passato ed è stata la mia migliore stagione su gol e assist – dice lo scozzese in merito al tecnico dei rosanero -. Lui è stato importante per me, anche venire qua. Come due anni fa è sempre carico, sostiene la squadra in modo giusto. Noi dobbiamo dare il massimo per la società e per i tifosi”.

“Mi sento un po’ più vecchio e con più esperienza dopo tanti anni passati in Italia. Ho giocato al Sud Italia, so come è la gente. Un po’ come la Scozia, gente calda. Mi piace vivere al Sud e come è la gente qui”, dice Henderson in merito ai tifosi. “Per me è un po’ simile alla Scozia, i tifosi vivono per il calcio. Lavorano tutta la settimana per compare i biglietti, per noi calciatori è importante questo. E’ come andare in guerra per noi”.

Parola al campo

Lo scozzese ha già esordito con la maglia del Palermo contro la Reggiana: “Ho voglia di giocare, ieri volevo fare gol e poi ho tolto il piede per non fare male al portiere. Ho dato una mano ai miei compagni, questo è il mio stile di gioco. Abbiamo una squadra forte, sono tutti calciatori importanti. Lo spogliatoio è top e sono veramente contento anche della partita di ieri”.

“E’ stato facile per me entrare in questo gruppo, sono tutti ragazzi umili che vogliono fare il massimo per il Palermo – prosegue Henderson -. Il centro sportivo mi piace, è davvero molto bello. Può solo aiutare la squadra a fare il massimo”.

“Non mi aspettavo questo entusiasmo, per me è un piacere. Sul ruolo? Mi sento più una mezzala, ma posso fare tutti i ruoli. Mi sento pronto, alla mia età ho cercato qualcosa del genere. In Scozia giocavo nel Celtic e anche lì si vuole vincere sempre. Noi andiamo in campo per vincere ogni partita. La Serie B è difficile, ma se non giochiamo a calcio per vincere perché giochiamo?”, dice con decisione il centrocampista dei rosanero.

“Spero di fare qualche gol e qualche assist. Noi abbiamo un centrocampo veramente forte, è un mix di giovani e giocatori d’esperienza. Voglio aiutare i miei compagni con la mia esperienza e speriamo vada tutto bene. In carriera ho fatto alcuni gol su calcio di punizione ma in Italia non ne ho tirati tanti. Qua ci sono Stulac e Brunori ma posso provare a calciare anche io”, conclude Henderson.

Foto e autografi con i tifosi

Foto e autografi per più di 200 tifosi rosanero che hanno accolto il nuovo centrocampista del Palermo Liam Henderson allo store dello stadio “Renzo Barbera”.