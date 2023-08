Apre Lucioni e chiude Soleri, in mezzo Segre: Reggiana-Palermo è 1-3

Lanini riapre la gara ma i rosanero si impongono a Reggio Emilia

5' DI LETTURA

Prima vittoria in campionato per il Palermo di mister Eugenio Corini. Dopo il pareggio contro il Bari che ha causato lo sfogo in conferenza stampa del tecnico dei rosanero, Brunori e compagni trovano i tre punti con una prestazione incoraggiante a Reggio Emilia. Avversario non facile la Reggiana di Alessandro Nesta, che impensierisce più volte le retrovie dei siciliani nel corso dei novanta minuti.

Lucioni apre le danze con la conferma del VAR, poi Lanini riporta in parità il match. La reazione del Palermo inizia da qui, con i rosanero che nella seconda parte della ripresa prendono in mano le redini della gara trovando prima il gol del nuovo vantaggio con Segre e poi la rete del definitivo 1-3 con il solito Edoardo Soleri. Da limare ancora alcuni dettagli ma ottime le prove degli ultimi arrivati Lund, sulla corsia mancina, e Henderson in mezzo al campo.

IL TABELLINO

REGGIANA: 22 Bardi, 3 Pieragnolo (dal 35′ s.t. Fiammozzi), 4 Rozzio (cap.), 17 Libutti, 23 Pettinari (dal 35′ s.t. Nardi), 27 Marcandalli, 30 Vergara (dal 45′ p.t. Romagna), 42 Bianco, 77 Kabashi, 80 Girma (dal 16′ s.t. Varela), 90 Portanova (dal 16′ s.t. Lanini). A disposizione: 1 Sposito, 12 Satalino, 7 Varela, 8 Cigarini, 10 Lanini, 14 Shaibu, 15 Fiamozzi, 19 Romagna, 24 Nardi, 31 Sampirisi, 39 Cavallini. Allenatore: Nesta.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund (dal 27′ s.t. Aurelio), 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre (dal 46′ s.t. Stulac), 9 Brunori (cap.; dal 46′ s.t. Soleri), 10 Di Mariano (dal 35′ s.t. Valente), 11 Insigne, 20 Vasic (dal 27′ s.t. Henderson), 32 Ceccaroni, 37 Mateju. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Tremolada (Monza). Assistenti: Dei Giudici (Latina) – Longo (Paola). Quarto Ufficiale: Nicolini (Brescia). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI: 7′ p.t. Lucioni (P), 18′ s.t. Lanini (R), 26′ s.t. Segre (P), 50′ s.t. Soleri (P).

NOTE: Ammoniti: Rozzio (R), Romagna (R), Kabashi (R). Espulsi: Marcandalli (R).

LA PARTITA

SECONDO TEMPO

52′ – L’arbitro fischia tre volte, non c’è più tempo. Reggiana-Palermo termina 1-3.

50′ – GOL DEL PALERMO! Valente calcia in porta ma Bardi para, sulla ribattuta il numero 30 dei rosanero crossa in mezzo e trova la testa del solito Edoardo Soleri. Partita chiusa al “Mapei Stadium”.

49′ – Contropiede dei rosanero con Valente che in superiorità numerica serve Mateju, il numero 37 dei rosanero calcia di prima intenzione ma la sfera finisce alta.

46′ – Ultimi cambi per mister Corini, dentro Stulac e Soleri per Segre e Brunori.

45′ – Pericolosa la Reggiana con Varela prima e Bianco poi, conclusione alta sopra la traversa della porta di Pigliacelli. Sono sei i minuti di recupero.

40′ – Lanini sulla sinistra supera Mateju e calcia in porta cercando l’angolo lontano, palla alta.

35′ – La Reggiana manda in campo Nardi e Fiammozzi che prendono il posto di Pettinari e Pieragnolo. Anche il Palermo effettua un cambio, con Valente che va a sostituire Di Mariano.

32′ – Henderson serve Aurelio che si inserisce dalla corsia mancina e calcia al volo senza centrare la porta.

30′ – Ammonito Kabashi per una trattenuta su Di Mariano.

27′ – Prime sostituzioni anche per il Palermo: dentro il nuovo acquisto Henderson e Aurelio al posto di Vasic e Lund.

26′ – GOL DEL PALERMO! Azione che si sviluppa dalla sinistra con Insigne che si accentra e serve al limite dell’area Segre. Il centrocampista del Palermo lascia scorrere la sfera dove arriva Di Mariano che crossa in mezzo servendo nuovamente il numero 8 dei rosanero. Gol di testa per la mezzala dei siciliani!

23′ – Insigne, dalla sinistra, vede il taglio in verticale di Di Mariano che non arriva a colpire di testa la sfera per battere l’estremo difensore avversario.

18′ – GOL DELLA REGGIANA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lanini riceve la sfera tutto solo in area di rigore e calcia battendo Pigliacelli con un destro al volo. Check del VAR sul gol del numero 10 della Reggiana, posizione regolare e gol convalidato per i padroni di casa.

16′ – Cambi per i padroni di casa, con Portanova e Girma che lasciano spazio a Varela e Lanini.

14′ – Di Mariano, servito da Lund, trova il fondo del campo e prova a servire Insigne dall’altra parte che si inserisce in area: davanti alla porta di Bardi calcia alto.

13′ – Ancora uno scambio Di Mariano-Brunori con quest’ultimo che sposta la palla sul mancino e calcia in porta, para Bardi.

9′ – Primo squillo nella ripresa del Palermo con Di Mariano che trova in verticale Brunori, palla in mezzo ma nessuno segue l’azione.

Ore 21:36 – Riprende il match del “Mapei Stadium”.

PRIMO TEMPO

49′ – L’arbitro fischia due volte, termina il primo tempo e si va tutti negli spogliatoi.

46′ – Brunori si occupa del calcio di punizione al limite dell’area, tiro centrale con Bardi che para facilmente. Intanto vengono annunciati quattro minuti di recupero.

45′ – Arriva effettivamente il cambio Romagna-Vergara per la Reggiana.

44′ – Nemmeno il tempo di entrare in campo e Romagna viene subito ammonito per un errore durante la sostituzione.

43′ – Nesta manda in campo Romagna al posto di Vergara.

42′ – Ottima palla di Di Mariano in verticale che lancia Segre tutto solo verso la porta: Marcandalli atterra il numero 8 dei rosanero. L’arbitro non ha dubbi, è cartellino rosso.

38′ – Gara equilibrata al “Mapei Stadium”, la Reggiana prova a costruire per trovare il gol del pari mentre i rosanero si difendono e gestiscono la sfera quando possono per cercare di mantenere il vantaggio.

27′ – Di Mariano accelera e si inserisce tra le maglie della difesa avversaria: al limite dell’area di rigore viene travolto da Rozzio, l’arbitro lo ammonisce. Lo stesso numero 10 si occupa di battere la punizione e un rimbalzo quasi beffa Bardi.

19′ – Tacco di Pettinari per Girma che riceve la sfera, si gira e calcia provando a piazzarla dalla lunga distanza. Palla fuori alla destra di Pigliacelli.

10′ – Risponde la Reggiana, che prima chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Ceccaroni e poi si rende pericolosa su calcio d’angolo.

8′ – GOL DEL PALERMO! Serve il VAR per confermare che il gol di Lucioni è buono! La palla varca tutta la linea di porta e i rosanero sono in vantaggio!

7′ – Occasione d’oro per i rosanero! Cross su calcio d’angolo, schema dei rosa con Lund che si inserisce e calcia da solo al volo in area: para Bardi e sulla ribattuta Lucioni a porta vuota colpisce il difensore avversario!

Ore 20:31 – Inizia il match, primo possesso dei rosanero.