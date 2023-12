Palermo, lite finisce con coltellate: uomo in gravi condizioni

È accaduto nel quartiere Cruillas, sarebbe dovuto ad una questione economica

VIA MENDELSSOHN

PALERMO – Un 42enne è stato accoltellato allo stomaco al culmine di una lite in via Mendelssohn, nel quartiere Cruillas, a Palermo, ed è ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia.

Pare che la lite sia nata per un diverbio dovuto a questioni economiche e si sarebbe verificata nei pressi di un esercizio commerciale della zona.

Il ferito, che ha ricevuto diversi fendenti, è stato trasportato da alcuni conoscenti all’ospedale Cervello, dove ha ricevuto le prime cure, subito dopo è stato trasferito a Villa Sofia.

Su quanto accaduto indaga la squadra mobile che ha acquisto le immagini del sistema di videosorveglianza e cercando dei testimoni.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo