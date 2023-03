Palermo, Luchè e Paky in concerto a luglio per il Wave Summer Music

Si esibiranno a Mondello per uno spettacolo di tre ore

2' DI LETTURA

PALERMO – A sorpresa arriva l’annuncio del doppio concerto al Wave Summer Music che vedrà il 15 luglio, Luchè e Paky, due protagonisti indiscussi della scena urban. Location dell’evento speciale sarà il Sea Stadium di Mondello (Palermo) per un appuntamento promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

I due artisti hanno collaborato insieme lo scorso anno in “Che stai dicenn” e saranno a Mondello per un evento che si annuncia come uno dei più attesi dell’estate siciliana. Luchè e Paky saranno in concerto con i loro spettacoli per tre ore di live.

In autunno Luchè è stato protagonista del suo “DVLA TOUR” nei palasport, incasellando un sold out dopo l’altro e conquistando tutte le principali città italiane con uno show di enorme successo. I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile” (platino), ultimo monumentale progetto discografico del rapper.

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Si afferma presto su tutta la scena nazionale, collabora con i maggiori rapper in circolazione e consacra il suo successo nel 2018 con l’album Potere, certificato doppio disco di platino. Il suo palmares include 19 dischi di platino e 13 dischi d’oro, per oltre 1,2 miliardi di streaming audio e video. Icona dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

Paky, all’anagrafe Vincenzo Mattera, è un rapper classe 1999. Originario di Secondigliano (Napoli), a dieci anni si trasferisce a Rozzano al quale si ispirano alcuni dei testi che l’hanno portato al successo, e che l’hanno già reso uno degli artisti di riferimento della scena urban italiana. A marzo del 2022 è stato pubblicato il suo disco “Salvatore”. Diciassette tracce che suonano come un racconto, uno spaccato della vita e della sua anima, in cui oscillano “storie tristi e storie vere” a detta dell’autore, in bilico tra due metà. Una parte leggera, tra cui la hit “Blauer” che ne ha anticipato l’uscita, e un’altra più cupa i cui emergono le sue cicatrici profonde senza mezze misure. A produrre l’album, nomi di spicco come Drillionaire, Sick Luke, Night Skinny, Andry The Hitmaker, 2nd Roof e Kermit.

Il Wave Summer Music è un festival itinerante, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Gli appuntamenti già annunciati per l’estate 2023: Jethro Tull (3 luglio, Catania, Villa Bellini), Maluma (5 luglio, Catania, Villa Bellini), Lazza (14 luglio, Catania, Villa Bellini), Luchè + Paky (15 luglio, Mondello, Sea Stadium), Geolier (21 luglio, Catania, Villa Bellini), Articolo 31 (28 luglio, Catania, Villa Bellini), Salmo (29 luglio, Catania, Villa Bellini), Guè (30 luglio, Mondello, Sea Stadium), Sfera Ebbasta (5 e 6 agosto, Catania, Villa Bellini).