Palermo, lunghe code a Villa Sofia: Schifani convoca il manager

Chiesta relazione ad Alessandro Mazzara

PALERMO – Lunghe code e attese estenuanti per i pazienti al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo e il presidente della regione Renato Schifani convoca con urgenza a Palazzo d’Orleans il manager dell’azienda Alessandro Mazzara.

Palermo, lunghe code a Villa Sofia

Il governatore ha fatto un richiamo forte nei confronti del direttore generale dell’azienda dopo aver appreso dei disagi cui sono sottoposti i pazienti. Tempi ritenuti inaccettabili e per questo il governatore avrebbe chiesto al manager un report sulla situazione attuale e sui motivi che hanno portato a questi disagi se non veri e propri disservizi.

Il presidente della Regione si sarebbe riservato l’avvio di atti ispettivi se ritenuti necessari e di conseguenti provvedimenti. La convocazione di Mazzara, comunque, potrebbe essere solo la prima di una serie di verifiche delle attività dei manager della sanità a partire proprio dai controlli dei tempi di attesa e di intervento nei pronto soccorso siciliani.

Anche nel pronto soccorso del Policlinico di Palermo alcuni pazienti avrebbero lamentato tempi lunghi di attesa, con diverse ambulanze in coda davanti all’area di emergenza per affidare i pazienti ai sanitari.