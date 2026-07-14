 Mafia a Palermo: condannati il boss, il pollivendolo e il negoziante
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Il boss, il pollivendolo e il negoziante di scarpe: condanne a Resuttana

mafia Resuttana
Il boss Salvatore Genova
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Processo d'appello
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PALERMO – Nessuno sconto di pena per Salvatore Genova. Il boss di Resuttana è stato condannato in appello a 18 anni di carcere.

Sotto processo c’erano anche Benedetto Alerio, titolare di una polleria in via San Lorenzo, che ha avuto 6 anni e 8 mesi (difeso dagli avvocati Rosanna Vella e Luca Monteleone era imputato di concorso esterno. In primo grado aveva avuto 8 anni, lo sconto è dovuto al venir meno dell’aggravante delle armi nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa), Michelangelo Messina 8 anni e 8 mesi (9 anni e 4 mesi in primo grado), Giovanni Quartararo 6 anni e 8 mesi (titolare di una catena di negozi di scarpe, aveva avuto due ani in più), Antonino Fontana 4 anni, 10 mesi e 20 giorni (5 anni e 4 mesi in primo grado).

Assolto e subito scarcerato Agostino Affatigato (che aveva avuto 4 anni, 5 mersi e 10 giorni) difeso dagli avvocati Carmelo Franco e Paola Valle).

I summit coi mafiosi “eccellenti”

Genova si dava un gran da fare per gestire il suo mandamento, ma anche per mantenere i contatti con i boss di altre zone della città. Gli investigatori ricostruirono “tre summit di alto valore strategico”, il 28 maggio e 30 novembre 2020, e il 9 marzo 20121.

Genova ha incontrato il reggente del mandamento di Ciaculli-Brancaccio Giuseppe Greco, detto “il senatore”; l’anziano boss di Tommaso Natale, Michele Micalizzi; Giovanni Giordano, uomo di fiducia del reggente del mandamento mafioso Noce-Cruillas, Giancarlo Seidita; Pietro Tumminia, reggente della famiglia di Altarello.

Gli imputati condannati dovranno risarcire le parti civili: due commercianti, Assoimpresa, Confcommercio, Confesercenti, Comune di Palermo, Solidaria, Sos Impresa, Centro Studi Pio La Torre, Rete per la legalità, Sportello per la legalità, Fai.

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