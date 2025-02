Mafia e droga, il Riesame scarcera alcuni indagati del maxi blitz

Accolte le istanze della difesa

PALERMO – Ci sono degli scarcerati fra gli indagati dell’ultimo maxi blitz antimafia. Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe Cosenza, Filippo Marino e Gioacchino Riella.

Il primo, difeso dagli avvocati Antonio Turrisi, Lorenzo Spataro e Michele Palazzolo, era accusato di essersi occupato di droga con l’aggravante mafiosa.

Il secondo, assistito dall’avvocato Giovanni Rizzuti, avrebbe aiutato alcuni esponenti del mandamento mafioso di Porta Nuova garantendo la riservatezza di incontri fra Francolino Spadaro, Giovanni Castello, Stefano Comandè e Giuseppe Di Maio.

Il terzo, difeso dagli avvocati Anthony De Lisi, Angela Ajello e Giuseppe Li Sacchi, è stato coinvolto nel blitz fra Cinisi e Terrasini ed è indagato per estorsione. Anche per lui ordinanza annullata. Per tutti non si conoscono le motivazioni.