Manca un atto, azzerato il processo al boss che chiedeva il pizzo ai ristoranti

Uno dei titolari denunciò gli uomini del racket

PALERMO – Il processo riparte da zero. La seconda sezione del Tribunale accoglie l’eccezione della difesa degli imputati e dichiara la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio.

È stato l’avvocato Gianluca Calafiore, difensore di Amedeo Romeo, a sollevare il caso che riguarda il mancato deposito di un atto istruttorio che la Procura aveva tenuto riservato perché confluito successivamente nel blitz dei 181. Secondo il legale, sarebbe stato violato il diritto di difesa. All’eccezione si sono associati anche gli altri due imputati per ipotesi residuali, Ivan Mieli e Gaetana Mulieddu.

Sono gli unici tre che imputati che hanno scelto il rito ordinario. Nel troncone in abbreviato sotto accusa ci sono, tra gli altri, l’anziano boss di Tommaso Natale Michele Micalizzi e il figlio Giuseppe.

Erano finiti in carcere nel 2023. I boss imponevano il pizzo sotto forma di protezione ai ristoratori. “Erano asfissianti, non avevo altra scelta”, raccontò una delle vittime. Con il sostegno di Addiopizzo prima ha denunciato gli uomini del racket e poi si è costituito parte civile, unico fra tanti commercianti che hanno scelto il silenzio. Sono titolari di ristoranti come lui nella borgata marinara di Sferravallo.

Amedeo Romeo resta in carcere perché è stato di nuovo arrestato a febbraio nel blitz dei 181. La sua è una lunga militanza in Cosa Nostra e ha già scontato condanne definitive. Era stato un fedelissimo prima dei Lo Piccolo e poi di Giulio Caporrimo.