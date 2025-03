Raid "autorizzato" dal boss di Porta Nuova

PALERMO – C’era stato “un macello alla Noce”. Una spedizione punitiva autorizzata dall’allora boss latitante Giuseppe Auteri. Almeno così ricostruivano alcuni indagati intercettati dai carabinieri del Nucleo investigativo.

È la storia di una città con sacche enormi di degrado e violenza. A raccontare l’episodio sono stati Jessica Santoro e Cristina D’India, entrambi coinvolti nel recente blitz antidroga a Porta Nuova. Ne parlavano con il boss Calogero Lo Presti che aveva a disposizione un cellulare in carcere per gestire gli affari ed essere aggiornato su quanto accadeva all’esterno.

A luglio 2023 “il figlio di Ciccio” era andato nel quartiere Sperone e “gli hanno fatto la boccia”. Lo avevano picchiato, ma la furia non si era placata. Una squadra si era mossa dalla periferia verso il quartiere Noce: “Ieri sono venuti 40 motori…. entrano tutti là a casa da Ciccio, gli hanno distrutto tutte cose… il bambino dentro… sono venuti con le cose capisci a me”.

L’obiettivo era proprio il “bambino”, un ragazzo appena diciottenne. Il raid degli uomini dello Sperone era stato organizzato per “fare mali discorsi, siccome li ha autorizzati quello a venire… come ci dobbiamo comportare”. Alle parole di D’India rispondeva Lo Presti. Chi era stato a dare il permesso? “Mio figlio?”, chiedeva il boss che usava quella parola per riferirsi ad Auteri, allora latitante, che considerava al pari di un figlio.

Risposta affermativa, ed era successo “un macello… si sono rubati la Playstation da dentro casa… gli hanno distrutto tutte cose… il bambino dentro casa le donne giù… un macello polizia là”. Nessuno però fornì spunti utili alle indagini. Storie di degrado, violenza e omertà.