Palermo-Manchester City: info e prezzi dei biglietti per il match al “Barbera”

La storica amichevole per l'Anglo-Palermitan Trophy

“Alle ore 16.00 di venerdì 11 luglio inizierà la vendita dei biglietti per assistere all’Anglo-Palermitan Trophy, la storica amichevole tra Palermo e Manchester City in programma allo stadio Renzo Barbera, sabato 9 agosto alle ore 21.00″. Così il sito ufficiale del Palermo comunica l’avvio della vendita dei ticket per assistere al match.

Il match è powered by Decò | Gruppo Arena, Title Partner dell’Anglo-Palermitan Trophy. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket ;

; punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Palermo-Manchester City: info biglietti

Fase 1 – Prelazione e sconto per abbonati 2025-2026 (solo online)

Tutti gli abbonati 2025-2026 che avranno sottoscritto l’abbonamento stagionale (rinnovo o nuovo) entro e non oltre le 23.59 del 16 luglio 2025, potranno acquistare il biglietto della partita prima di tutti, per sé (con uno sconto riservato) ed eventualmente anche per altre due persone non necessariamente abbonate (a prezzo intero). Chi in possesso dei requisiti, può acquistare il biglietto della partita entro il 17 luglio alle ore 23.59. Oltre tale data, la vendita sarà aperta a tutti e a tariffa intera.

In ogni abbonamento è presente un codice che, a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo all’acquisto dello stesso, consentirà di comprare in prelazione un massimo di 3 biglietti nello stesso macro settore tramite un’unica transazione. Il codice potrà essere utilizzato esclusivamente una volta, selezionando necessariamente un biglietto a tariffa “intero abbonati” ed eventualmente fino a due a tariffa “intero”.

Non è garantita la corrispondenza tra il posto dell’abbonamento e quello della partita, trattandosi di due vendite separate. Ogni abbonato potrà effettuare l’acquisto inserendo il proprio “codice”.

Possessori di abbonamento digitale acquistato online: il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri presente sul documento digitale di abbonamento 2025/26 alla voce “ Sigillo Fiscale ” in basso al documento).

acquistato online: il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri presente sul documento digitale di abbonamento 2025/26 alla voce “ ” in basso al documento). Possessori di abbonamento caricato su fidelity card: il codice da inserire sarà il numero della fidelity SIAMOAQUILE CARD su cui è stato caricato l’abbonamento 25/26 (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”) + data di nascita dell’abbonato in formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre.

Esempio: per codice fidelity “106000123456 e data di nascita abbonato “01/01/1998” inserire “106000123456010198”.

Fase 2 – Vendita libera (online e punti vendita Vivaticket)

La vendita libera dei biglietti inizierà venerdì 18 luglio alle ore 15.00 fino ad esaurimento disponibilità.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Manchester City

Dettaglio prezzi biglietti – Tariffa “Intero Abbonati”

Curve (compreso curva ospiti dedicata ai tifosi locali): 24 euro

Gradinata Superiore: 34 euro

Gradinata Inferiore: 43 euro

Tribuna Laterale: 60 euro

Tribuna Centrale: 78 euro

Centralissima: 110 euro

Dettaglio prezzi biglietti – Tariffa “Intero”

Curve (compreso curva ospiti dedicata ai tifosi locali): 28 euro

Gradinata Superiore: 40 euro

Gradinata Inferiore: 50 euro

Tribuna Laterale: 70 euro

Tribuna Centrale: 90 euro

Centralissima: 130 euro

La vendita dei biglietti per i tifosi del Manchester City aprirà successivamente e le modalità d’acquisto saranno disponibili sul sito ufficiale del club inglese.