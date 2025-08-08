Palermo-Manchester City: annullata la conferenza stampa di Guardiola

Il tecnico dei Citizens non parlerà prima della partita

“A causa di un ritardo imprevisto con il volo del Manchester City, la conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola allo stadio non avrà più luogo”. Così il sito ufficiale del Palermo ha annunciato dell’annullamento dell’incontro tra il tecnico dei Citizens e i giornalisti al “Renzo Barbera”.

La conferenza era in programma venerdì 8 agosto all 19.45, ma “Guardiola parlerà in serata ai canali del Manchester City, alle emittenti titolari di diritti e ai media inglesi”. L’allenatore del club inglese, inoltre, parlerà con i media anche domani nella conferenza stampa post-gara.