 Palermo-Manchester City: annullata la conferenza stampa di Guardiola
Palermo-Manchester City: annullata la conferenza stampa di Guardiola

Il tecnico dei Citizens non parlerà prima della partita
ANGLO PALERMITAN TROPHY
di
1 min di lettura

“A causa di un ritardo imprevisto con il volo del Manchester City, la conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola allo stadio non avrà più luogo”. Così il sito ufficiale del Palermo ha annunciato dell’annullamento dell’incontro tra il tecnico dei Citizens e i giornalisti al “Renzo Barbera”.

La conferenza era in programma venerdì 8 agosto all 19.45, ma “Guardiola parlerà in serata ai canali del Manchester City, alle emittenti titolari di diritti e ai media inglesi”. L’allenatore del club inglese, inoltre, parlerà con i media anche domani nella conferenza stampa post-gara.

