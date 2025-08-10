Palermo, Inzaghi: “Sono contento, ho visto la mentalità che chiedo”

L'allenatore: "Pubblico fantastico, dobbiamo andare forte tutto l'anno"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha commentato in conferenza stampa l’Anglo-Palermitan Trophy al termine della gara persa contro il Manchester City di Pep Guardiola con il risultato finale di 3-0 per gli inglesi.

“Sono molto contento, ho visto la mentalità che avevo chiesto. Non solo nei primi dieci minuti, ma per tutta la partita siamo andati a prenderli nella loro area. Questa sera, con questo pubblico fantastico, era facile andare forte: avere un tifo così per tutto l’anno sarà bellissimo”.

“Gomis l’ho visto bene. Oggi non c’è stato nessuno sotto standard – ha aggiunto -. Siamo stati in pressione forte nella loro area e sono molto contento. Quando sono arrivato con il pullman è stato bello vedere questa marea rosa. Mi auguro che i giocatori si rendano conto di cosa rappresentano: oggi c’era un pubblico da Champions League. Mi sento questa grande responsabilità addosso e mi esalta, so che con il duro lavoro potremo arrivare lontano”.

Infine Inzaghi ha detto qualcosa anche sul Manchester City e Guardiola: “Il regalo è stato straordinario: il City è venuto a giocare qui e ci ha regalato questa serata, a noi e alla città di Palermo. Se la città adesso è felice, non c’è regalo migliore. La squadra ha avuto mentalità e se l’è giocata contro un avversario ingiocabile. Stiamo costruendo qualcosa, ci vuole lavoro, ma se restiamo con questa mentalità potremo toglierci soddisfazioni”.