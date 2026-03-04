Palermo-Mantova, Inzaghi torna all’undici titolare: le probabili

Le possibili scelte dei due allenatori

La Serie B non si ferma e torna subito protagonista con il turno infrasettimanale. Questa sera, a partire dalle ore 20:00, le luci dello stadio “Renzo Barbera” si accenderanno per Palermo-Mantova, sfida valida per la 28ª giornata del campionato cadetto. Un appuntamento cruciale per la stagione dei rosanero, chiamati a riscattare la sconfitta del turno precedente contro il Pescara ultimo in classifica e anche il pareggio per 1-1 della gara d’andata al “Martelli”.

I rosanero occupano il quarto posto con 51 punti, restando più o meno agganciati al treno delle concorrenti che viaggia verso la massima serie (Venezia, Monza e Frosinone ). La striscia di risultati utili consecutivi in campionato per i siciliani si è fermata a quattordici dopo il ko esterno in Abruzzo. Resta da mantenere e da allungare il record di vittorie casalinghe di fila, per ora fermo a otto. Davanti al pubblico di casa, per continuare a sognare la promozione diretta, servirà a tutti i costi una vittoria per Pohjanpalo e compagni.

Situazione opposta per il Mantova, che sta lottando con le unghie e con i denti per assicurarsi una salvezza tranquilla. Attualmente posizionata al sedicesimo posto con 27 punti, la formazione lombarda ha mostrato segnali di ripresa, ma fatica ancora a trovare una continuità di risultati lontano dalle mura amiche. Nelle ultime cinque uscite, i biancorossi hanno raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Palermo-Mantova: le probabili formazioni

Il Palermo confermerà il suo solido 3-4-2-1. Tra i pali agirà Joronen, con il terzetto difensivo composto da Peda, Bani (dovrebbe aver recuperato) e Ceccaroni. A centrocampo, Segre sarà in campo per guidare la mediana accanto a Ranocchia, mentre sulle fasce agiranno Pierozzi e Augello. Sulla trequarti, Le Douaron e Johnsen si contendono una maglia per affiancare il leader tecnico Palumbo, tutti a supporto dell’unico riferimento offensivo, il bomber Pohjanpalo.

Il Mantova guidato da mister Modesto dovrebbe rispondere con un modulo speculare. In porta ci sarà Bardi, con la difesa composta da Dembele, Meroni e Castellini. In mediana, le chiavi del gioco saranno affidate a Kouda e Trimboli, con Radaelli e Tiago Goncalves sugli esterni. In attacco, Buso e Bragantini saranno alle spalle di Mancuso.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembele, Meroni, Castellini; Radaelli, Trimboli, Kouda, Goncalves; Bragantini, Buso; Mancuso.