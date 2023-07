Massolo: “Cara Palermo, è arrivato il momento dei saluti”

"Come dimenticare le notti fantastiche dei play-off"

Il club rosanero saluta il portiere Samuele Massolo. L’estremo difensore si accaserà al Vicenza per far spazio al giovanissimo Sebastiano Desplanches, che ha già raggiunto i suoi futuri compagni di squadra nel ritiro precampionato del Palermo in Trentino Alto Adige. Massolo, che invece ha già salutato i compagni e i tifosi presenti a Ronzone, ha voluto lasciare un messaggio dedicato al capoluogo siciliano attraverso il proprio profilo su Instagram.

“Cara Palermo, è arrivato il momento dei saluti, per me non è mai stato così difficile dire addio. Sono arrivato con un sacco di sogni ed anche un po’ di paura, paura di non essere all’altezza di una piazza come questa. Col passare dei giorni sentivo che l’aria che si respirava qui era magica e tutto diventava pian piano sempre più semplice – si legge nel posto di Massolo -. Come dimenticare le notti fantastiche dei play-off, un’emozione che mi porterò dentro per tutta la vita. Ringraziare poche persone sarebbe riduttivo, perché ognuno di voi, dentro e fuori dal campo, mi ha lasciato qualcosa. Quando ogni giorno non vedi l’ora di andare al campo per stare insieme ai tuoi compagni e a tutti coloro che lavorano con noi, vuol dire che sei all’interno di un ambiente speciale. Ed infine un ringraziamento a tutti voi tifosi, da chi mi ha scritto anche solo un piccolo messaggio a chi era quotidianamente con noi per spingerci verso la vittoria. È stato un viaggio bellissimo. Per sempre uno di voi. Samuele”.