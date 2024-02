Palermo, marciapiedi e suolo pubblico: Forzinetti firma per la stretta

L'annuncio dell'assessore

PALERMO- Giro di vite sulle occupazioni dei marciapiedi e del suolo pubblico a Palermo. L’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti ha firmato un’ordinanza. L’obiettivo è contenere “la crescente occupazione abusiva” che rischia di intralciare la realizzazione di opere pubbliche. Il provvedimento riguarda soprattutto i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i negozi alimentari.

La legge prevede che l’occupazione da parte di chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita fino alla metà della larghezza dei marciapiedi e “sempre che rimanga libera una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con impedita capacità motoria”. Altre limitazioni sono destinate ai commercianti che occupano la sede stradale. Adesso i funzionari comunali, con autonome ordinanze, potranno intervenire per chiedere il rispetto delle norme. Previsti il pagamento di sanzioni e persino la chiusura dell’esercizio commerciale per non meno di cinque giorni.

“Il provvedimento attribuisce ai dirigenti comunali il potere di emanare ordinanze – spiega l’assessore Forzinetti – l’urgenza del provvedimento è data dall’intralcio che queste occupazioni danno alla realizzazione delle opere pubbliche. A volte le installazioni si trovano persino sui tracciati previsti per il tram”.