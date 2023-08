Palermo-Melita 1-0, rosa avanti di misura all’intervallo – LIVE

Tutte le azioni salienti del match amichevole contro la compagine maltese

PALERMO – Serata di test amichevole per il Palermo che, visto il rinvio della seconda giornata di Serie B in attesa delle sentenze finali sulle riammissioni nel torneo cadetto, sfida i maltesi del Melita davanti al pubblico del “Renzo Barbera”.

Gara importante per i rosa non tanto per il risultato, quanto per mantenere il ritmo partita e collaudare i meccanismi tattici in vista della trasferta contro la Reggiana valida per il terzo turno di campionato. Il Palermo scelto da Corini per iniziare la sfida vede, nel consueto 4-3-3, Pigliacelli tra i pali con Buttaro e l’ultimo arrivato Lund sulle corsie e Ceccaroni per la prima volta di fianco a Lucioni al centro della difesa. A centrocampo spazio a Segre al posto di Vasic insieme al “doppio play” Stulac-Gomes, in avanti saranno Insigne e Mancuso ad agire ai lati di capitan Brunori.

LA PARTITA

SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo del match tra Palermo e Melita.

46′ – Melita vicinissimo al pareggio ancora con Penha Da Costa che conclude da solo in area trovando però la pronta risposta di Pigliacelli.

45′ – Torna ad attaccare il Palermo con Stulac che prova la conclusione di potenza dal limite dell’area, pallone fuori.

44′ – Si fa vedere, seppur in maniera molto timida, anche il Melita in questo finale di primo tempo con Penha Da Costa che si invola in contropiede ma la sua conclusione è facile preda di Pigliacelli.

30′ – Palermo di nuovo vicino al raddoppio con Brunori che, dopo aver ricevuto palla profonda dalle retrovie, prova al concludere al volo di potenza ma non trova lo specchio della porta.

26′ – Riprende il match tra Palermo e Melita.

23′ – Cooling break allo stadio “Renzo Barbera”.

16′ – Monologo rosanero in questa prima fase di match, questa volta si gioca sulla destra con Buttaro che prova a trovare Brunori in area ma il tiro dell’attaccante rosanero è debole e Mizzi blocca la sfera.

14′ Ancora i rosa vicinissimi al raddoppio con Mancuso che, servito in area piccola da Brunori, non riesce a deviare per pochissimo il pallone verso la porta vuota.

11′ – Palermo in vantaggio! Bellissimo gol di Brunori che, su servizio di Mancosu in area, fa partire uno splendido tiro mancino a giro che tocca la traversa e finisce in rete. Si sblocca la partita allo stadio “Renzo Barbera”.

9′ – Bene ancora Lund sulla corsia mancina che innesca la fuga di Mancosu, pallone in mezzo dell’attaccante rosanero ma Brunori non riesce ad intervenire per il tap-in vincente davanti a Mizzi.

7′ – Disattenzione difensiva del Palermo, prova ad approfittarne Debattista ma Pigliacelli esce dai pali e disinnesca la potenziale azione del Melita.

1′ – Subito Palermo con l’ultimo arrivato Lund sulla sinistra, cross in area per la deviazione di Brunori che non trova la porta.

Ore 20:32 – Inizia la sfida tra Palermo e Melita.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 11 Insigne, 25 Buttaro, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 37 Mateju, 40 Scaglione, 41 D’Acquisto. Allenatore: Corini.

MELITA: 12 Mizzi, 3 Barone, 4 Debattista, 6 Attard, 7 Mohnani, 10 Galea, 11 Borg Olivier, 17 Abela, 20 Martinez Perlaza, 21 Penha Da Costa, 29 Motta. A disposizione: 1 Caruana, 2 Cujatar, 5 Cachia, 8 Attard A., 13 Vella, 14 Cujatar N., 15 Sladden, 16 Agius, 18 Galea Testaferrata, 23 Sammut, 24 Portelli, 25 Bharwani, 28 Yepez Morlets. Allenatore: Mizzi.

Arbitro: Ramondino (Palermo). Assistenti: Spina (Palermo) – Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

MARCATORI: 11′ Brunori.

NOTE: