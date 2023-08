Palermo, il punto sul mercato: piace il rumeno Morutan

La situazione del club di viale del Fante tra potenziali entrate e uscite

2' DI LETTURA

PALERMO – Terminato il ritiro in Trentino e con il primo impegno ufficiale alle porte, in casa Palermo gli occhi rimangono puntati sul calciomercato. Dopo gli arrivi di Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Insigne, Desplanches e Mancuso e quello atteso nelle prossime ore del cileno Valencia, il duo Rinaudo-Bigon è al lavoro per completare l’organico a disposizione di Corini e per concludere alcune cessioni utili per liberare slot in lista Over.

IN MEDIANA PIACE MORUTAN

Il nome caldo delle ultime ore del mercato rosanero è quello di Olimpiu Morutan, centrocampista rumeno in forza al Galatasaray e nell’ultima stagione in prestito al Pisa. Trequartista talvolta schierato anche come ala destra, il classe 1999 sembrerebbe piacere anche alla Sampdoria, ai turchi del Konyaspor e proprio al Pisa che, dopo aver rinunciato al riscatto, vorrebbe riottenerlo in prestito dopo i sei gol e otto assist siglati nella passata stagione.

Rimane ancora da risolvere il nodo legato al terzino sinistro, posizione scoperta che vede in rosa il solo Aurelio attualmente fermo per problemi fisici. Il nome più quotato resta quello di Gianluca Di Chiara, in procinto di svincolarsi dalla Reggina dopo l’esclusione dei calabresi dal campionato di Serie B da parte del TAR ma si sondano anche altri profili. Stessa situazione per Rigoberto Rivas, ala classe 1998 in orbita rosanero che a breve sarà svincolato ma le trattative al momento sembrerebbero essere in stand-by.

BROH, DAMIANI E SOLERI IN USCITA

Sempre vivo anche il mercato in uscita, necessario per poter liberare slot Over in vista dei prossimi innesti. La riammissione del Lecco sembrerebbe aver ravvivato l’interesse per Jeremie Broh che, dopo la corte della Triestina, potrebbe approdare in bluceleste per rimanere a giocarsi le sue carte in cadetteria. Percorso che vorrebbe proseguire anche Damiani, attualmente poco propenso a scendere di categoria.

Sembrerebbe lontano da Palermo anche il destino di Edorardo Soleri. Beniamino della tifoseria rosanero, l’attaccante classe 1997 è finito nel mirino del Brescia dell’ex Castagnini che, qualora fosse confermata la riammissione delle rondinelle in Serie B, vorrebbe mettere proprio Soleri al centro del progetto. Nonostante la punta romana non spinga per lasciare il club di viale del Fante, dopo due stagioni da comprimario la possibilità della titolarità in cadetteria e di essere tra gli elementi cardine della squadra potrebbero convincerlo a sposare la causa del Brescia.