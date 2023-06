Palermo, i primi nomi del calciomercato rosanero

Sono già tanti i profili e le suggestioni circolate negli ultimi giorni per potenziare la rosa a disposizione del tecnico Corini

PALERMO – Terminato il campionato, per il Palermo è già tempo di progettare la prossima stagione. Con le date e il luogo di ritiro già fissati dal 9 luglio al 4 agosto in Trentino Alto-Adige, l’attenzione dei rosa è tutta rivolta al calciomercato con la proprietà targata City Group chiamata a rinforzare la squadra in maniera importante per puntare alla promozione in Serie A.

Nelle dichiarazioni di bilancio di fine stagione, l’amministratore generale del Palermo Giovanni Gardini ha confermato le ambizioni del club di viale del Fante che, dopo un torneo di consolidamento, è intenzionata ad alzare l’asticella e di voler allestire una squadra per competere seriamente alla massima serie. Un mercato importante che, al netto di potenziali budget di trasferimento e di monte ingaggi di grande spessore, non porterà a rivoluzioni ma ad aggiungere innesti di grande levatura per rinforzare soprattutto l’undici titolare.

Alcuni campionati non sono ancora terminati e rimane il dubbio sul modulo che vorrà sviluppare il confermato Corini ma, nonostante tutto, iniziano a rimbalzare i primi potenziali nomi per rinforzare il Palermo che giocherà il prossimo campionato di Serie B 2023/2024.

PALERMO, PIACCIONO LUCIONI E CISTANA

Se in porta Pigliacelli, nel corso dell’ultimo torneo, ha garantito grande solidità e sarà confermato tra i pali della compagine rosa, lo stesso non si può dire per la difesa. Il reparto arretrato, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha dimostrato di essere quello più in difficoltà e la maggior parte dei nuovi innesti potrebbero andare proprio in quella direzione.

I nomi più caldi, al momento, sembrano essere quelli di Fabio Lucioni e Andrea Cistana. Lucioni è il classico giocatore navigato di enorme esperienza, 35 primavere per lui e tre promozioni alle spalle con le maglie di Benevento, Lecce e Frosinone. Dopo il prestito ai ciociari, il centrale di Terni farà ritorno in Puglia ma è destinato a tornare in Serie B e il Palermo potrebbe assicurarsi quel leader difensivo mancato durante la stagione appena conclusa.

L’altro nome è quello di Cistana, appena retrocesso in Serie C con il Brescia ma anche lui con tanta esperienza in categoria seppur ancora ventiseienne. Con 97 presenze in Serie B e 21 in Serie A, il centrale bresciano gode della grande stima di Corini che l’ha già allenato quando sedeva sulla panchina proprio delle rondinelle e, con la retrocessione, potrebbe essere essere un vero e proprio colpo a prezzo “di saldo”.

Sempre per quanto riguarda il reparto arretrato figurano, nella lista dei nomi circolati negli ultimi giorni, anche quello di Pietro Ceccaroni, di proprietà del Venezia ma nell’ultima stagione in prestito al Lecce, e del venticinquenne italo-brasiliano del Taranto Matias Antonini, tra i profili più in luce nell’ultimo torneo di Serie C e per il quale potrebbe scattare una vera asta tra compagini di cadetteria. Più “suggestioni” che veri e propri nomi mercato quelle relative ad Angelo Ogbonna, profilo di altissimo spessore che si svincolerà dal West Ham, e di Jeison Murillo della retrocessa Sampdoria.

MEDIANA E ATTACCO: SUGGESTIONE VAZQUEZ

Nessun stravolgimento all’orizzonte in merito al centrocampo e all’attacco che, con il riscatto obbligatorio di Stulac e i rinnovi vicini di Gomes ma soprattutto di capitan Brunori, verranno puntellati con acquisti mirati in base al modulo che deciderà di attuare il tecnico Corini.

In mediana piace un altro profilo del Brescia ovvero quello di capitan Dimitri Bisoli, fortemente stimato dall’allenatore di Bagnolo Mella e anch’egli con grande esperienza in Serie B. Il ventinovenne, dopo tanti anni tra le fila delle Rondinelle, cambierà sicuramente aria e il Palermo sarebbe in pole nella lista di gradimento del giocatore. Nei radar dei rosa figurerebbero anche Mattia Maita del Bari e Gennaro Acampora del Benevento ma resta, sullo sfondo, la suggestione Franco Vazquez.

Il giocatore argentino è rimasto un idolo indiscusso del tifo rosanero ed è in scadenza con il Parma, eliminato ieri sera dai play-off per la Serie A per mano del Cagliari. Con la promozione del club ducale sarebbe scattato il rinnovo automatico ma, vista la permanenza degli uomini di Pecchia in cadetteria, il “Mudo” potrebbe decidere di cambiare casacca e i rosa sarebbero una destinazione gradita.

SI PUNTA ALLA LINEA UNDER

Se, da un lato, i profili citati finora sono tutti di giocatori navigati e di esperienza, dall’altro il club di viale del Fante deve fare i conti sul regolamento relativo alla lista Over. Secondo la normativa vigente della Serie B, infatti, ogni squadra può avere in rosa un massimo di diciotto giocatori di età superiore ai ventitré anni, lista che con i potenziali riscatti di Verre e Tutino potrebbe risultare già praticamente piena.

Per questo motivo, il duo Rinaudo-Bigon sta sondando anche il terreno degli Under che, al contrario, hanno posti in lista illimitati e potrebbero risultare validi innesti soprattutto a centrocampo e in attacco. Tra i profili più importanti finiti, stando alle ultime indiscrezioni, nel taccuino dei dirigenti rosanero ci sarebbero quello di Niccolò Pierozzi, terzino destro classe 2001 fratello dell’ex rosa Edoardo e nell’ultima stagione alla Reggina in prestito dalla Fiorentina, e il jolly di centrocampo ventenne Giovanni Fabbian, di proprietà dell’Inter ma protagonista di una grande stagione in prestito sempre nella compagine di Inzaghi.

Sempre in mediana occhi puntati anche su Marco Brescianini, mediano classe 2000 di proprietà del Milan e sul ventunenne del Cosenza Aldo Florenzi, in gol proprio contro il Palermo nell’ultimo campionato di Serie B. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato piacciono il diciannovenne scuola Milan Marco Nasti, nell’ultima stagione a Cosenza, e l’ala ventitreenne Tramoni del Pisa.

La vera suggestione del Palermo, per quanto riguarda il reparto avanzato, sembrerebbe però essere un “gioiellino” della casa madre del Manchester City ovvero Carlos Borges. Ala destra e sinistra di appena diciannove anni, Borges proviene da numeri impressionanti con la casacca under 23 dei Citizens: 25 gol e 11 assist in 27 partite per il giovane portoghese che potrebbe essere uno dei “regali” del Manchester per il prossimo campionato del Palermo.