Palermo, mercoledì 21 febbraio sciopero di 8 ore dei lavoratori Amat

Lo stop dalle 9 alle 17. Previsto un corteo da via Crispi a piazza Marina

PALERMO – Mercoledì 21 febbraio sciopereranno per 8 ore i lavoratori dell’Amat e parteciperanno a un corteo previsto dalle 10.30 da piazza Francesco Crispi fino alla sede della Ragioneria generale del Comune di Palermo, in piazza Marina. L’astensione dal lavoro, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti, Cobas Trasporti e Orsa Trasporti per il mancato rinnovo del contratto aziendale, è prevista dalle 9 alle ore 17 (con rientro dei bus in autoparco), per gli autisti di bus e tram, mentre tutti gli altri lavoratori degli impianti fissi, officina e deposito, amministrativi e tutti i servizi ausiliari, per l’intero turno di servizio.

“A fine corteo davanti palazzo Galletti chiederemo una convocazione del sindaco Lagalla – spiegano i sindacati -. Oltre al tema centrale del contratto di servizio, attendiamo molte risposte come quelle sul passaggio a full time di chi ancora non lo è, l’istituzione del buono pasto, la revisione dell’indennità e super bonus. E necessario, infatti, lo ribadiamo, che ai lavoratori venga riconosciuto l’adeguamento delle retribuzioni divenute assolutamente insufficienti per affrontare il caro-vita. Amat intanto continua a ricevere imposizioni di pagamento per tributi al di sopra di ogni sostenibilità economica”. I sindacati concludono: “questa situazione ricade negativamente non solo sui lavoratori dell’Amat che ne stanno subendo le relative conseguenze, ma anche sui cittadini che ne pagano il costo più alto vista la progressiva riduzione del servizio loro giornalmente erogato con una media attuale di 150 bus contro i 300 bus di una volta”.