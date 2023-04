Palermo, messi a segno tre furti: spaccate le vetrine dei negozi

Portati via soldi in contanti e abbigliamento. La polizia ha acquisiti le immagini dei sistemi di video sorveglianza

PALERMO – Ancora vetrine di negozi spaccate e furti a Palermo. Al Gran Cafè Torino di via Roma, a Palermo, un gruppo di giovani ha rubato il registratore di cassa con i soldi che conteneva. Altri due furti si sono verificati il panificio Mulone di viale Croce Rossa, dove i ladri hanno rubato circa mille euro; da Benetton, sotto i portici di via Ruggero Settimo, dove i banditi hanno forzato la porta a vetri e rubato i soldi in cassa e i pochi capi d’abbigliamento che hanno potuto portare sotto braccio durante la fuga. Sui tre episodi indaga la polizia che ha acquisito le immagini di diverse telecamere.