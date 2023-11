Palermo e Messina tra le città più ‘dipendenti’ dalle auto: la classifica

Dietro alle due siciliane c'è soltanto Reggio Calabria

PALERMO – Palermo e Messina sono tra le città in Italia più ‘dipendenti’ dalle auto. È questo uno dei dati principali che emergono dal report 2023 di Go Mobility. Dietro alle due siciliane, nella ‘speciale’ graduatoria, c’è soltanto Reggio Calabria.

Analisi sulle 14 città metropolitane

Il report prende in considerazione le 14 città metropolitane d’Italia (Nord: Torino, Venezia, Milano, Genova e Bologna; Centro: Firenze, Roma e Napoli; Sud: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria). L’indicatore della dipendenza dalle auto è un coefficiente dato dalla sommatoria di tutti i giorni feriali in cui un veicolo è stato utilizzato rapportato al totale dei giorni feriali mensili. Il coefficiente è calcolato solo per i veicoli residenti nel comune capoluogo o nei comuni della città metropolitana.

Reggio Calabria è la città più ‘dipendente’

La classifica sulla dipendenza dalle auto vede all’ultimo posto Reggio Calabria, preceduta da Messina e poi Palermo. Catania occupa l’ottava posizione, appena sotto Napoli e davanti a Cagliari, Roma e Bari. Le città siciliane sono tra le peggiori anche nella graduatoria riguardante gli spostamenti in auto per abitante, che vede sempre Reggio Calabria all’ultimo posto, con Catania al penultimo.

A Palermo si passa meno tempo alla guida

Il report utilizza dati raccolti nel 2022 e dal raffronto con quelli del 2019 emerge che a Palermo il tempo speso alla guida è diminuito del 6,9%, mentre a Catania e Messina è aumentato, rispettivamente del 5,2% e del 23,6%. Da sottolineare i dati relativi ai veicoli ogni 100 abitanti: a Catania sono 78, a Messina 66 mentre a Palermo 63.