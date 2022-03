Palermo: Miccichè ‘lancia’ Cascio, le proteste di Lupo: quando si voterà?

Dall'Ars fari puntati sulla prossima scadenza elettorale

PALERMO – Fari puntati sulle prossime elezioni amministrative a Palazzo dei Normanni. “Francesco Cascio è il nostro candidato a sindaco di Palermo, lo ufficializzeremo nei prossimi giorni”. Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, conversando con i cronisti a Palazzo dei Normanni. Per il via libera definitivo si aspetta comunque la riflessione finale con i vertici nazionali del partito. Venerdì intanto torna a Palermo la senatrice di Fi Licia Ronzulli per una riunione con i dirigenti siciliani.

Dal fonte dell’opposizione in aula all’Ars, il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo ha protestato: “Manca poco più di un mese alla scadenza dell’esercizio provvisorio, non abbiamo traccia di bilancio e legge di stabilità. Non solo, non sappiamo ancora la data delle elezioni amministrative. Chiedo alla Presidenza dell’Ars – ha concluso Lupo – di attivarsi nei confronti del governo Musumeci”.

La richiesta dei Dem è stata condivisa dal deputato della Lega, Vincenzo Figuccia, nel suo intervento.