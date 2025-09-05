 Palermo, migliora l'operaio ustionato dall'olio bollente
Palermo, migliora l’operaio ustionato dall’olio bollente

Resta in prognosi riservata
OSPEDALE CIVICO
di
PALERMO – E’ sempre in prognosi riservata l’operaio palermitano di 50 anni ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo, diretto da Roberto Pirrello. Dai primi esami sembra che le vie aeree, nonostante le ustioni, non siano state danneggiate. Una condizione questa che apre uno spiraglio sul recupero dell’operaio.     

Le ferite provocate dall’olio bollente finito addosso al lavoratore mentre stava saldando sono estese e serie. Ma i medici dopo il primo ricovero sono più fiduciosi. L’operaio stava lavorando in un officina meccanica in via Villagrazia, installando un pistone idraulico. Nel corso delle operazioni i lavoratori sono stati investiti dall’olio bollente. Due operai sono stati medicati e dimessi, il terzo si trova ricoverato al Civico. 

