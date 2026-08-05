Le parole del commissario regionale di Forza Italia

PALERMO – Non c’è stata alcuna discussione politica in tal senso. Ben vengano idee, proposte e contributi utili alla crescita di Palermo. Forza Italia è pienamente impegnata nel governo della città, a sostegno del sindaco Roberto Lagalla e dell’azione della sua amministrazione”. Lo afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, interpellato dalla Dire, in merito all’iniziativa ‘Palermo Capitale’ annunciata dalla deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi.

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La presa di posizione segna, di fatto, un punto in favore dell’attuale sindaco di Palermo, che aveva lasciato trapelare tutto il suo “stupore” per l’iniziativa della parlamentare FdI.

Dell’uscita di Varchi oggi ha parlato anche il leader di Sud chiama nord Cateno De Luca, che a Palermo ha incassato il sostegno dell’ex deputato Totò Lentini. “L’intervento di Carolina Varchi conferma che a Palermo bisogna andare oltre Lagalla”, le parole di De Luca.