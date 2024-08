Palermo, minivan investe 17enne a Mondello e fugge via

Il giovane è stata trasportato in codice rosso a Villa Sofia

PALERMO – Un 16enne, figlio di un medico ex primario di un ospedale di Palermo, è stato investito la notte scorsa a Mondello da un minivan, che non si è fermato per soccorrerlo.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte in viale delle Palme, nei pressi di via Principessa Mafalda. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane e poi trasportato al Trauma center di Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso.

Gli agenti della polizia municipale, che indagano, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza avrebbero individuato il mezzo. Secondo quanto ricostruito finora si tratterebbe di un minivan preso a noleggio con il conducente, di cui qualcuno sarebbe riuscito ad annotare parte della targa.