Palermo, Mirri: ”Il ‘Barbera’ non è il palcoscenico degli arbitri”

PALERMO – “Anche questa sera abbiamo assistito a episodi a dir poco discutibili. Le scelte e le valutazioni possono ovviamente essere frutto di errori, ma non è pensabile che questi errori siano sempre a svantaggio del Palermo. Pretendiamo quello che è nostro. Sono stanco di dover constatare che la nostra proverbiale accoglienza vada confusa con altro, sono stanco di vedere trasformato il nostro stadio in un palcoscenico personale usato per compiacere il proprio protagonismo, mortificando quindi il senso della giustizia e dello sport”. Dario Mirri, presidente del Palermo, parla così ai microfoni dell’Ansa in riferimento alle scelte arbitrali nelle ultime gare dei rosanero.