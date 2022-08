Palermo, Mladen Devetak è un calciatore rosanero

È un terzino sinistro ma può giocare anche come centrale di difesa

PALERMO – Il club rosanero ha acquisito le prestazioni sportive di Mladen Devetak. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo nella squadra del capoluogo siciliano. Classe 1999, proveniente dalla Serbia, la sua ultima esperienza calcistica lo ha visto impegnato con la maglia del Vojvodina nella massima serie serba. Il suo ruolo in campo lo vede schierato come terzino sinistro ma all’occorrenza può anche giocare come centrale di difesa.