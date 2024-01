Da Palermo-Modena al calciomercato: colloquio per Soleri e Oukhadda

La gara è in programma sabato 20 gennaio alle ore 16.15

Palermo-Modena sarà sfida sul campo ma anche possibilità di mercato. Sabato 20 gennaio la compagine guidata da Paolo Bianco sarà ospite dei rosanero allo stadio “Renzo Barbera” (calcio d’inizio ore 16.15). Un altro importante incontro che può rilanciare entrambe le squadre verso posizioni di vertice in classifica: i siciliani sono settimi con 32 punti, i Canarini ottavi con 28 lunghezze (a pari punti con il Brescia).

La gara mette in palio i tre punti, ovviamente, ma l’arrivo del Modena nel capoluogo siciliano potrebbe aprire altri scenari. Palermo e Modena, infatti, sono alla ricerca di rinforzi nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Il Palermo ha già ufficializzato l’arrivo di Ranocchia, il Modena quelli di Gliozzi e Corrado. Ma le due squadre si incontreranno anche tramite i propri dirigenti per discutere di alcuni possibili trasferimenti mirati.

Soleri e Oukhadda

Da diversi giorni, ormai, si parla della possibile partenza dell’attaccante del Palermo Edoardo Soleri. Per lui sono arrivate diverse richieste da società di Serie B e tra queste si è fatto avanti in maniera decisa proprio il Modena. Il club emiliano avrebbe già formulato un’offerta per il centravanti, offerta che è in corso di valutazione sia da parte del club rosanero che dallo stesso calciatore (che gradirebbe la destinazione e il maggiore impiego in campo). E una risposta definitiva potrebbe arrivare proprio alcune ore prima della gara, con Soleri che potrebbe lasciare il capoluogo siciliano una volta trovato l’accordo.

Il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo, intanto, continua ad essere alla ricerca di un terzino destro che possa migliorare il reparto e sopperire all’eventuale partenza di Mateju (in scadenza di contratto a giugno 2024). La pista Amian (Spezia) sembra ormai essere sfumata e per questo motivo il club di viale del Fante avrebbe chiesto alcune informazioni per Shady Oukhadda. L’esterno destro di difesa del Modena, italo-marocchino classe 1999, potrebbe essere una soluzione per risolvere l’enigma terzino. E l’incontro di campionato permetterà dunque ai rispettivi dirigenti di sedersi al tavolo per cercare di capire se i trasferimenti sono realizzabili.

Gli altri movimenti

Il ds dei rosanero lavora anche sul fronte offensivo e per coprire la possibile partenza di Valente. Se quest’ultima dovesse avvenire, il Palermo punta ancora forte su Giuseppe Caso. L’esterno d’attacco del Frosinone potrebbe essere la pedina giusta per arricchire il pacchetto offensivo a disposizione di Corini.

Restano sullo sfondo gli interessamenti del club di viale del Fante per Thomas Henry (centravanti dell’Hellas Verona) e Salim Diakité (difensore della Ternana), quest’ultimo considerato tra le valutazioni di Rinaudo per il ruolo di terzino destro.