Studentessa abusata, arrestato il responsabile di un centro disabili

Sono stati disposti i domiciliari ed è stato applicato il braccialetto elettronico. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale

PALERMO – La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare domiciliare ed una contestuale misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale di gestione di un centro di servizi e supporto disabili, nei confronti dell’attuale responsabile e gestore della struttura, che dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

La misura è stata messa in atto dopo la richiesta formulata dal Pm, a seguito dell’indagine svolta dal commissariato Libertà di Palermo, dopo la querela presentata da una giovane studentessa universitaria che aveva frequentato il centro, svolgendo attività di tirocinio, propedeutica al conseguimento della laurea.

La ragazza aveva denunciato di essere stata vittima di approcci e condotte inequivocabilmente riconducibili alla sfera sessuale, preceduti da atteggiamenti di eccessiva confidenza del tutto inappropriati al contesto di lavoro o comunque di formazione universitaria in cui si inseriva il loro rapporto ed aveva descritto, nel dettaglio, il clima di tensione, quasi di “allerta” diffusa, creatosi nel personale femminile frequentante la struttura, in ragione dei comportamenti molesti assunti in più occasioni dal responsabile, odierno indagato.

A seguito di riscontri ed elementi di verifica raccolti il G.I.P. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno indagato per il reato di violenza sessuale e ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nonché della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionale di gestione del Centro.