Al via la Palermo-Montecarlo: Black Jack davanti a tutti

PALERMO – La regata Palermo-Montecarlo 2023 è partita dal golfo di Mondello alle 12:30 circa, con vento leggero sui 6-7 nodi, andato gradualmente rinforzando fino a 10-11 nodi. La flotta di 44 barche al via ha dovuto ripetere per tre volte la procedura di partenza, dopo che il Comitato di Regata, presieduto da Fabio Barrasso, ha differito la prima a causa di un salto di vento di ben 70 gradi, e ha dovuto annullare la seconda con un richiamo generale (troppe barche oltre la linea). Al terzo tentativo la regata è partita regolarmente.

Dopo le prime cinque ore di regata la classifica in tempo reale vede al comando il maxi di 100 piedi Black Jack dell’armatore australiano Peter Hamburg, con il tattico neozelandese Brad Butterworth, il timoniere e stratega Joao Signorini, e il navigatore Alex Nolan. La barca più grande in gara, che è anche la detentrice del record della corsa (47 ore e 46 minuti, stabilito nel 2015 con il nome di Esimit Europa 2), ha fatto segnare un’ottima media di velocità intorno ai 12 nodi. La prima stima sul tempo di regata parla di 2 giorni e 12 ore.

FLOTTA COMPATTA

Alle spalle del leader la flotta resta comunque compatta: il secondo scafo è il 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC che corre con i colori del Circolo della Vela Sicilia, con Roberto Ferrarese al timone al via, si trova ad appena 4 miglia da Black Jack. Terzo il VO70 I Love Poland, staccato di 11 miglia, mentre quarto è il Cookson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler, a bordo Mitch Booth e Pietro D’Alì, a 12 miglia dal leader e ben davanti al VO65 Sisi, che a sua volta precede di sole 2 miglia il sesto scafo, Tonnerre de Glen, il Ker 46 di Dominique Tien, vincitore dello scorso anno.

Per rendere l’idea di quanto sia compatta la flotta delle barche medie in gara, intorno ai 40 piedi (12 metri), ben 15 barche dal 6° al 20° posto della classifica provvisoria, sempre in tempo reale, sono racchiuse in appena 4 miglia e navigano a vista. Chiude per il momento la flotta l’Oceanis 31 Grace che naviga a una media di 4 nodi con un tempo stimato di completamento della regata di quasi sei giorni.