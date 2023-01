Biagio Conte ha chiuso gli occhi in pace

Fratel Biagio, addio. Aggiornamenti.

1' DI LETTURA

Biagio Conte è andato in pace e con dolcezza. Il missionario laico è morto stamattina dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata da fonti dell’Arcidiocesi. L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, si sta recando alla Missione di via Decollati. Salutiamo un uomo che ha dato tutto se stesso in dono agli altri. Che non si è risparmiato. Che ha seguito sempre il suo cuore e la sua fede. La gravità del suo male, nelle ultime ore, si era acuita. E si capiva che l’epilogo sarebbe giunto in breve termine.

Quella di ieri è stata una giornata di preghiere e di tenerezza. Alla Cittadella di via Decollati è arrivato il carico gioioso dei ragazzi del ‘Don Bosco’ che hanno vissuto un momento intenso di preghiera. Don Pino Vitrano, amico di Fratel Biagio, ha raccontato questa visita con parole di speranza. Il rosario del pomeriggio è stato caratterizzato dall’incombenza di un evento imminente. Stamattina la notizia: Biagio è andato in pace. (rp)