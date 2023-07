Palermo, è morto Mario Palazzo Adriano: il medico buono

Aveva 90 anni. Una vita spesa per i pazienti

PALERMO – “È volato in cielo”, scrive chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato le doti mediche e umane. È morto il professor Mario Palazzo Adriano. Ha speso la gran parte dei suoi 90 anni da “missionario medico” come lo definisce qualcuno.

Farmacologo e clinico, nel suo studio a pochi passi dalla stazione centrale per decenni c’è stato un viavai continuo di pazienti. Il cordoglio viaggia veloce sui social. Tra i primi a scrivere è Tania Lazzaro, responsabile della Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo: “Maestro di medicina e di vita, un uomo di altri tempi, un Medico speciale che pensavo non sarebbe morto mai, risolveva tutti i problemi medici con una sicurezza insuperabile. A lui devo il mio amore per la Farmacologia e per tanto altro. Il mio dolore è infinito. NON ci credo ancora che ci ha lasciato e tutta la città di Palermo sarà più povera di professionalità e di cuore”.

Moltissimi palermitani lo ricorderanno per l’empatia che lo legava ai suoi pazienti. C’era la fila al suo studio. Per un caso fortuito non era nella lista dei passeggeri morti nel disastro aereo di Montagna Longa del 1972. Da allora fece della sua professione una missione. Si è preso cura soprattutto delle persone più bisognose, quando le disagiate condizioni economiche e sociali si aggiungono alla sofferenza per la malattia.