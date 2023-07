Palermo, “movida selvaggia”: controlli in piazza Magione e alla Vucciria

Sanzionati i titolari di un bar, di una pizzeria e di un pub

Con l’entrata nel vivo della stagione estiva, la polizia ha implementato i servizi di controllo dei locali che, oltre a somministrare alimenti e bevande, svolgono spettacoli e serate danzanti.

In tale contesto, già nel mese di giugno, poliziotti appartenenti alla Divisione di Polizia amministrativa e sociale della questura, assieme al personale dell’Asp, hanno effettuato controlli amministrativi nell’area di piazza Magione, nel corso dei quali sono state riscontrate numerose irregolarità.

Il gestore di un pub è stato sanzionato per diffusione sonora all’esterno del locale con contestuale sequestro amministrativo dell’apparecchiatura per 5 giorni. Il titolare è inoltre indagato in stato di libertà per non aver rispettato i limiti di occupazione del suolo pubblico, aumentandolo di oltre 100 metri quadrati.

Sotto inchiesta anche il titolare di una pizzeria ha occupato abusivamente 180 metri quadrati e il proprietario di un bar che sforava di 80 metri quadrati con tavolini e sedie.

Anche lo storico quartiere della Vucciria, tradizionale luogo di attrazione per la movida giovanile cittadina è stato presidiato dai poliziotti che, sulla base del protocollo di sicurezza “Alto Impatto”, hanno effettuato nello scorso week end controlli per tutelare la sicurezza dei presenti e garantire il principio di libera concorrenza tra commercianti.

Sono stati impegnati agenti del commissariato San Lorenzo, poliziotti della Divisione anticrimine dell’Ufficio di Gabinetto, Reparto Mobile, Gabinetto Regionale Polizia Scientifica, personale dell’arma dei carabinieri, polizia municipale e personale Rap. Srquestrati due banconi in metallo e legno e di un frigo verticale a vetrina, utilizzati per la vendita a dettaglio su area pubblica di bevande alcoliche in bottiglie