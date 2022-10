Palermo, multato un mezzo Rap con gomme lisce e senza una targa

Il mezzo guidato da un dipendente è stato fermato dalla polizia nella zona di corso Calatafimi

VIA PAGANO

PALERMO – Multato dalla polizia, per 400 euro, l’autista di un mezzo della Rap (la società partecipata dal Comune che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo) perché aveva le gomme lisce e mancava una delle due targhe.

Durante i controlli il dipendente ha utilizzato toni e frasi che gli sono costati anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Il mezzo guidato da un lavoratore di 58 anni è stato fermato in via Pagano, nella zona di corso Calatafimi.

Durante le contestazioni l’operatore ecologico avrebbe detto agli agenti “fate scappare ladri e spacciatori e fermate me che sto andando a raccogliere l’immondizia…”.

La Rap, informata dell’accaduto, ha avviato gli accertamenti . “Il mezzo è uscito in condizioni idonee – dice la Rap -. Sono vigenti in azienda ordini di servizio che impongono all’autista di verificare sempre la funzionalità del mezzo prima di uscire dall’autoparco. Evidentemente le condizioni del mezzo in questione erano almeno accettabili”.