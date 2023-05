Palermo, nasce uno sportello Ance sul piano parcheggi

Il presidente dei costruttori Massimiliano Miconi: "L'obiettivo è aiutare imprese e amministrazione"

PALERMO – Rimane alta l’attenzione di Ance Palermo sul piano parcheggi della città, dopo che la gara bandita dal Comune di Palermo è andata deserta. Per dare un supporto concreto agli imprenditori interessati ad investire in questo settore, i costruttori palermitani hanno aperto in associazione uno sportello di consulenza per le imprese associate e non. “L’obiettivo – spiega il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi – è quello di dotare gli imprenditori di tutti gli strumenti necessari per potere partecipare a bandi che prevedano il project financing e, al contempo, poter dialogare efficacemente con l’amministrazione comunale”.

L’associazione, infatti, sta portando avanti, con l’Osservatorio Edilizio cittadino, nato in collaborazione con ordini e collegi professionali di settore, una proposta tecnica, come richiesto anche dal Comune di Palermo, per riattivare in maniera efficace, la procedura di partenariato pubblico-privato per la realizzazione dei parcheggi.

“Ci muoviamo su più fronti – dice Miconi – perché riteniamo prioritarie per la città opere di questo tipo. Il nostro impegno è sempre a cercare delle soluzioni che possano rivelarsi efficaci per l’amministrazione e per gli imprenditori, nell’interesse della collettività. Riteniamo, inoltre, che sia un segnale molto importante, in controtendenza rispetto al passato, la nota che abbiamo ricevuto dal Comune – conclude – con la quale ci invita a sederci attorno ad un tavolo per studiare le modalità di redazione dei bandi, affinché le prossime gare non vadano deserte”.