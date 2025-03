Palermo, nascono i servizi ‘taxi rosa’, ‘taxi argento’ e ‘taxi giovani’

Sono previste delle agevolazioni. Ecco come averle

PALERMO – Per i taxi a Palermo arrivano le agevolazioni per donne, giovani e anziani. Il Comune ha sottoscritto un accordo con le associazioni dei tassisti “con l’obiettivo di potenziare il trasporto pubblico non di linea”.

Le tipologie di taxi attivi

Sono state attivate tre tipologie di servizio che permettono lo sconto del 15 per cento sulle tariffe: il “taxi rosa”, per le donne che viaggiano sole nelle ore serali e notturne (dalle 20.00 alle 06.00); “taxi argento”, per persone over 70 che necessitano di trasporto verso strutture sanitarie per visite o esami; “taxi giovani”, per giovani fino a 30 anni che utilizzano il taxi nelle ore notturne per favorire spostamenti sicuri.

Il protocollo d’intesa, da oggi operativo, è stato firmato dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti insieme ai rappresentanti delle principali sigle sindacali e cooperative taxi della città.

Chi contattare per avere le agevolazioni

I servizi saranno operativi attraverso le cooperative Auto Radio Taxi (091/8481) e Radio Taxi Trinacria (091/6878001), che garantiranno la priorità sulle chiamate per il servizio “taxi rosa” e applicheranno le agevolazioni tariffarie previste dal protocollo”.

Lagalla e Forzinetti: “Serve a rendere più accessibile il trasporto”

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di rendere il servizio taxi più accessibile, sicuro ed efficiente per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle donne, alle fasce più vulnerabili e ai giovani che vogliono spostarsi in sicurezza di notte”, dichiarano il sindaco Lagalla e l’assessore Forzinetti.

“Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria – aggiungono – possiamo garantire un servizio di mobilità più inclusivo e vicino alle esigenze della nostra comunità. La sinergia tra il Comune e il comparto taxi ci ha permesso di strutturare un servizio innovativo che incentiva l’uso dei mezzi pubblici non di linea, riduce il traffico urbano e offre un’opportunità concreta per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”.