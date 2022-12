Palermo, Nedelcearu: “Questo pubblico merita anche più della Serie A”

"Contro il Cagliari importante vincere, ma adesso testa al Brescia"

2' DI LETTURA

PALERMO – Il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero. Il calciatore rumeno ha parlato delle ultime sfide affrontate in Serie B e ha anche fatto un primo bilancio della sua esperienza in rosanero: “La partita contro il Cagliari è stata una partita difficile, ma soprattutto è stato importante riuscire a vincere. Era fondamentale per noi, per andare avanti e arrivare a quattro risultati positivi di fila. L’importante è continuare con questo spirito e andare a Brescia a vincere. Finiamo questo campionato in maniera ottima per riprendere dopo ed andare avanti. Questa è stata la settimana più difficile della mia vita – prosegue il centrale di difesa -, ma ringrazio il mister e tutti i miei compagni perché ognuno di loro mi ha aiutato in questa situazione difficile. A Ferrara ho deciso di andare in campo perché questo è il mio lavoro. Nella vita può succedere qualsiasi cosa, ma è importante essere forti e di passare questi momenti difficili. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi da parte dei tifosi, dai miei compagni e dallo staff. Tutti mi stanno vicino sempre. Voglio ringraziare tutti i tifosi, la società, e chiunque mi è stato vicino”.

Nedelcearu è già proiettato alla sfida contro il Brescia che chiuderà il 2022 nel campionato cadetto in occasione della 19^ giornata in programma il 26 dicembre: “È un campionato equilibrato, con tante squadre forti. Il nostro obiettivo è quello di pensare alla prossima partita. La gara col Cagliari è finita, abbiamo vinto, ma adesso testa al Brescia. Una partita difficile ma abbiamo bisogno di portare a casa qualcosa. Il mio bilancio di questi primi sei mesi è positivo perché mi trovo bene qua. È un gruppo forte, siamo una grande famiglia. Mi sento bene, sono felice di essere in questo gruppo e di lavorare qua. Penso solo al nostro obiettivo e a dare il massimo. Palermo è una città fantastica dove c’è tutto: il mare, il centro storico. È una città grande. Anche la mia famiglia è venuta qua, si è trovata molto bene. Sono contento di essere qua in una città così bella, con un clima bellissimo anche a dicembre. I tifosi sono fantastici, ci seguono sempre anche in trasferta e sono incredibili. Questo pubblico secondo me merita qualcosa di più, anche della Serie A. Noi quest’anno speriamo di raggiungere il nostro obiettivo ed il prossimo anno andare più avanti”.