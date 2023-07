Palermo, condannati i Ciulla di Hessian: i negozi vanno in confisca

Lo ha stabilito il verdetto del giudice

PALERMO – Gli imprenditori Diego e Cesare Ciulla due giorni fa sono stati condannati, anche la mafia non c’entra nei loro recenti affari. Il boss di Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, infatti, è stato assolto. Contestualmente il giudice per l’udienza preliminare Ivana Vassallo ha confiscato le società “Intimoda Group srl”, “Hessian Passi e Passetti”, “Eich Store srl”, “Primaria Valigeria Quattrocchi”, “Due H srl”. Si occupano della vendita di abbigliamento, borse, scarpe e accessori moda.

All’inizio c’era la “Hessian srl”. Una volta fallita sono state costituite la “Primaria valigeria Quattrocchi” e la “Due H srl” in favore delle quali sarebbero stati distratti i beni. Dello stesso gruppo fanno parte la altre srl.

Ruotava attorno a queste società il processo agli imprenditori. In tutte le società, secondo l’accusa, ci sarebbe la regia di Cesare Ciulla che avrebbe pilotato il fallimento della Hessian per poi sfruttare beni e punti vendita con le due nuove società. Di fatto nulla sarebbe cambiato se non per evitare che i creditori aggredissero il patrimonio.

In confisca sono finiti anche i punti vendita in viale Strasburgo 248, via Roma 241, via Sciuti 8, via Sciuti 32 e via Sciuti 35, via Maqueda 363, via Catania 17 (tutte a Palermo), corso Ruggero a Cefalù. Sono tutti regolarmente aperti, l’attività prosegue in amministrazione giudiziaria.