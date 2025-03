Palermo, negozio scassinato col flex dopo due tentativi falliti

Il colpo all'altezza di via Torino

VIA MAQUEDA

PALERMO – Ladri armati di flex hanno divelto intorno alle 5 di stamane la saracinesca di un negozio in via Maqueda, a Palermo, all’altezza di via Torino.

“È già la terza volta che succede – dice il titolare dell’esercizio commerciale -. Cinque mesi fa avevano provato a entrare ma non erano riusciti, provocando danni alla saracinesca. Hanno riprovato un mese dopo, ma anche quella volta senza esito, ma con altri danni. Adesso sono tornato ben organizzati. Siamo presi di mira, ma non ci aiuta nessuno”.