Palermo, nella notte tentato furto alla scuola Pirandello

Solo danni al portone d'ingresso. Indagini in corso

PALERMO – Nella notte dei malviventi hanno tentato di entrare nella scuola Luigi Pirandello in via Ortigia, a Palermo, per compiere un furto.

Sono stati arrecati danni al portone d’ingresso. Probabilmente i ladri sono fuggiti dopo essere stati avvistati da qualche passante. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Nella notte è stato messo a segno un furto con spaccata ai danni di un distributore di benzina dal quale sono state portate via delle uova di Pasqua e sono stati rapinati anche due turisti.